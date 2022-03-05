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السبت، 05-03-2022 11:08 ص

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الجهود الآن مُنصبة بشكل حثيث لتأمين ممر آمن للأردنيين المتواجدين في مدينة سومي الاوكرانية.

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وبيّن الناطق الإعلامي بأسم الوزارة هيثم ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" أن الاتصالات تجري مع جهات دولية ومنظمات متخصصة لتأمين الأردنيين في سومي حتى يتم اجلاؤهم إلى الأردن.


وقال ذوو طلبة أردنيين في سومي، إنه يوجد في المدينة ما يقارب 160 طالبا اردنياً لا يستطيعون الخروج أو الانتقال لاي مكان بسبب اشتداد المعارك.

 

وأضافوا لـ " الوكيل الإخباري" انه تبعد مدينة سومي عن الحدود الغربية نحو رومانيا وبولندا أكثر من 1500 كم، فيما تبعد عن روسيا 40 كم.

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