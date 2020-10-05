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الإثنين، 05-10-2020 04:19 م

الخارجية: سنحقق بمشاجرة وقعت بالقنصلية الأردنية في دبي

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنه سيتم إجراء تحقيق كامل في المشاجرة التي وقعت بالقنصلية الأردنية بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.
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ورد الصفدي على أحد المغتربين الأردنيين، الذي تحدث عن تفاصيل المشاجرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الاثنين :” سيتم إجراء تحقيق كامل في القضية للوصول إلى حقيقة ما جرى وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقه”.

وأضاف الصفدي: ” جميع الزملاء وأنا في خدمة مواطنينا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي فرضت ضغوطات غير مسبوقة على الجميع”. حمى الله أردننا الأبي”.

 




 

 


 

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