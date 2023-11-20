الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى السابعة من مساء الاثنين، على أن تستمر عملية الإجلاء من معبر رفح حتى غدا الثلاثاء.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة إن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة موجود حاليا في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.



وتابع القضاة: لم يتمكن 229 أردنيا من الخروج هذا اليوم (الاثنين) وستستمر عملية الإجلاء إلى الغد (الثلاثاء)، ولا يزال المعبر مفتوحا حتى الآن.



وأكد القضاة استمرار استقبال المواطنين الأردنيين، وسيعلن عند إغلاق المعبر هذا المساء عن الرقم النهائي وعدد المواطنين الأردنيين الذين خرجوا من المعبر حيث سيتم تأمينهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن.



وأشار إلى أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصاً لغاية اليوم.

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