الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أنه يتم متابعة ملابسات اختفاء المواطن الأردني الذي فقد أثناء تواجده في مدينة اسطنبول التركية.



وأوضح الفايز ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المواطن ، ذهب في رحلة سياحية برفقة عائلته ، إلى تركيا قبل أيام .

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ولفت أن الوزارة ، علمت أنه تعرّض لضربة شمس ، أفقدته الوعي ، ما أدى إلى دخوله إلى أحد المستشفيات ، منوّها أن زوجته تواجدت بجواره لغايات تلقي العلاج .

وأوضح الفايز ، أن زوجته ذهبت لشراء بعض المستلزمات ، وعند عودتها لم تجد زوجها ، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختفائه .

وقال " تم تشكيل فريق بحث من قبل السلطات التركية، للوقوف على ملابسات اختفائه، ولا يوجد جديد حيال ذلك ".