الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الحكومة تعلن عن فرص عمل

تسليم مستفيدي المعونة بطاقات الصراف الآلي مع نهاية آب

الأحد، 08-08-2021 11:51 ص

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

820214142931698994843


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أنه يتم متابعة ملابسات اختفاء المواطن الأردني الذي فقد أثناء تواجده في مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح الفايز ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المواطن ، ذهب في رحلة سياحية برفقة عائلته ، إلى تركيا قبل أيام .

اضافة اعلان

 

ولفت أن الوزارة ، علمت أنه تعرّض لضربة شمس ، أفقدته الوعي ، ما أدى إلى دخوله إلى أحد المستشفيات ، منوّها أن زوجته تواجدت بجواره لغايات تلقي العلاج .

 

وأوضح الفايز ، أن زوجته ذهبت لشراء بعض المستلزمات ، وعند عودتها لم تجد زوجها ، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختفائه .

 

وقال " تم تشكيل فريق بحث من قبل السلطات التركية، للوقوف على ملابسات اختفائه، ولا يوجد جديد حيال ذلك ".

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
D20A5A20-52B7-48FA-9107-82A1C5AD82C5

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

نتائج

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

thumbs_b_c_e54fecaeaeaea5281c1a27e46650e7fb

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

هواري 2

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

5202127143826645251741

الحكومة تعلن عن فرص عمل

صندوق المعونة

تسليم مستفيدي المعونة بطاقات الصراف الآلي مع نهاية آب

أخبار متعلقة
حرائق

مجاهد: لا علاقة بين زخات الشهب وحرائق الغابات في تركيا

الخارجية الوكيل

أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الملك 2

الملك يوجه بتقديم أي مساعدة لتركيا بشأن مواجهة الحرائق

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الخارجية تعزي بضحايا حرائق الغابات بتركيا

377463f5b66f16fb2a795056a9ae63d6

فيصل الفايز ينعى العين الأسبق الدكتور محمد الصقور

سلط1

إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي