الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن الوزارة والسفارة الأردنية في الجزائر تابعت الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول سيدة تفترش الأرض في الجزائر وتدعي أنها أردنية.

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وبين أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" إن تلك السيدة ليست أردنية وليس لديها أي وثيقة تثبت أنها أردنية، مشيراً أنها راجعت السفارة الأردنية في الجزائر قبل مدة، وطلبت أوراقا لاثبات أنها أردنية، وهو ما لا يمكن تنفيذه في السفارة إذا لم تثبت أنها أردنية.

وأشار إلى أن زوجها زار الأردن وحصل على وثائق من السفارة لتمكنه من السفر الى الأردن قبل فترة، وجاءت هي عقبه تطالب بمنحها وثائق تثبت أنها أردنية، مشيراً أن السفارة تحققت من شخصيتها وتبين أنها لا تحمل الجنسية الأردنية.

وأوضح أنها تحمل جنسية دول عربية أخرى، ولا تحمل الجنسية الأردنية.

وظهرت السيدة بفيديو تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تفترش الأرض، وتدعي بأنها تحمل الجنسية الأردنية، حيث طالب الناشطون من السفارة بالتدخل وحل مشكلتها على الفور.