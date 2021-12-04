الوكيل الاخباري - كشف مدير العمليات والناطق الاعلامي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول عن وجود عدد من الأردنيين الراغبين بالعودة للأردن من دولة جنوب إفريقيا، بعد انتشار متحور أوميكرون فيها.

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وقال أبو الفول لموقع "الوكيل الاخباري" إن قرابة 20 أردنياً متواجدين في جنوب إفريقيا يرغبون بالعودة إلى المملكة، منهم 15 شخصاً حسموا أمرهم بالعودة، والبقية منهم لم يحسم أمره بعد، خاصة أن منهم مقيم فيها مع عائلاتهم زوجاتهم.

وأضاف أن وزارة الخارجية من خلال غرفة العمليات تتواصل بشكل دائم ومستمر مع الأردنيين في جنوب افريقيا، حيث زودتهم بتفاصيل خطة العودة، وعرضت عليهم عدة خيارات يتمكنون من خلالها العودة للأردن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل المملكة.

وأشار أن الوزارة على اتصال مستمر معهم، ولم يتحدث عن وجود إصابات بين الأردنيين بمتحور أوميكرون.

وختم حديثه أنه على القادمين من الدول التي انتشر فيها متحور أوميكرون، الخضوع للإجراءات الصحية التي رتبها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.