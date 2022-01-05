الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": لدينا سفارة عاملة في كازاخستان.. وتمكّنا من التواصل مع 4 أردنيين

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وجود سفارة أردنية عاملة بكافة أدواتها الدبلوماسية في العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان".

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول لموقع "الوكيل الاخباري" إن السفارة الأردنية في نور سلطان تعمل على متابعة أوضاع الأردنيين في كازاخستان، وذلك إثر موجة الاحتجاجات التي اندلعت في أرجاء البلاد.

وبين أبو الفول أن هناك صعوبة بالتواصل ما بين السفارة والجالية الأردنية المقيمة هناك، وذلك بسبب انقطاع وسائل الاتصال والانترنت في البلاد، مؤكداً أن السفارة ومن خلال وسائل اتصالاتها تمكنت من التواصل مع 4 أردنيين مقيمين في كازاخستان، كانت عائلاتهم تحاول التواصل معهم من الأردن، إلا أنها كانت تواجه صعوبة في ذلك، مشيراً أن أوضاع الأردنيين جيدة.

وحذر أبو الفول الأردنيين من التواجد في أماكن التجمعات أو في الأماكن التي تشهد تظاهرات واحتجاجات أو اشتباكات مع قوات الأمن، داعياً إلى الابتعاد عن تلك الأماكن قدر الإمكان، ومحاولة الالتزام بالمنازل.