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باستثناء الحجوزات المسبقة...

الخارجية لـ "الوكيل الاخباري" : لم يعد أي أردني من دول جنوب افريقيا بعد انتشار "أوميكرون"

مطار
مطار الملكة علياء الدولي


الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إنه لم يجري أي تعديل على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للقادمين من دول جنوب افريقيا التي انتشر فيها متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

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وكانت خلية الأزمة التابعة للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أعلنت عن اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات الى المملكة وتحديداً المتحور اوميكرون"Omicron"، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا) خلال ١٤ يوم التي تسبق سفرهم للمملكة.

وأضاف أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" أنه لم يصل بعد إلى مطار الملكة علياء الدولي أي أردنيين قادمين من الدول الإفريقية المشار إليها، فيما وصل عدد منهم ممن كانوا قد أتموا حجوزات سابقة قبل انتشار المتحور الجديد، مبيناً أنه يتواجد حوالي 400 أردني في الدول المذكورة.

 

واستبعد تعليق الرحلات الجوية مع الطيران القادم من تلك الدول، مشيراً أن تلك القرارات تختص بهيئة الطيران المدني، وأنه لا يوجد طيران مباشر بين الأردن وجنوب افريقيا والدول الأخرى التي أشير إليها.

 

 




 

 


 

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