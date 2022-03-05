الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": معيقات عديدة تحول دون وصول أردنيين إلى المعابر الحدودية في أوكرانيا - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن عدد من الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا يواجهون صعوبات في التوجه إلى المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.

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وأضاف أبو الفول في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أن من أبرز تلك المعيقات هو استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً أن القتال بين القوات الروسية والأوكرانية لا يتوقف، وهو ما يصعّب على أي شخص يتواجد في أوكرانيا وخصوصاً المناطق القريبة من الحدود الروسية التنقل من مكان لآخر.

وأشار أن هناك مشاكل أيضاً في عمل خطوط الرحلات، إذا أنها غير منتظمة، بالإضافة إلى عدم توفر سيولة نقدية، ووجود مشاكل في محال الصرافة والبنوك، وهو الأمر الذي يحول دون توفر إمكانية نقدية لأي شخص يرغب في الانتقال من مكان لآخر.

وبين أن ارتفاع معدل الجريمة في الأماكن التي تقع بها الحروب يشكل عائقاً كبيراً، إذ ترتفع نسبة الجريمة الجنائية والسرقات في المجتمعات التي تشهد حروباً.

وبين أن الأردن وعبر القنوات الدبلوماسية يجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف.



