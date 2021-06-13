الخارجية لـ الوكيل : المبالغ المستحقة للفنادق جراء الحجر المؤسسي قيد المتابعة والاهتمام

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح -

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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز أن المبالغ المستحقة للفنادق جراء استقبال أشخاص حجروا مؤسسياً ضمن برنامج عودة يحضى بعناية واهتمام الوزارة.وأضاف الفايز لـ"الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية، تحويل المخصصات اللازمة لتمكينها من سدادا هذه الفواتير المترتبة عليها للفنادق.وكانت قد طالبت منشآت فندقية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بدفع مستحقاتهم المترتبة عليها منذ تموز العام الماضي، جراء استقبال اشخاص حجروا مؤسسياً ضمن برنامج عودة آمنة،علما بأن المبالغ المترتبة على الوزارة تصل الى 360 ألف دينارا مستحقة لنحو 26 منشأة فندقية أغلبها من فئة الـ 3 نجوم.