الخارجية لـ الوكيل : سفاراتنا في الخارج ليست مراكز أمنية.. ولم نحتجز أحداً في لبنان

الوكيل الاخباري - نفى مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن تكون هناك شابة أردنية محتجزة لدى السفارة الأردنية في لبنان، وذلك تعليقاً على ما نشرته مواقع إخبارية.

اضافة اعلان

وقال أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" إن السفارة الأردنية في لبنان لم تحتجز أحداً لديها، مؤكداً أن الاحتجاز ليس من مهمة السفارات، وأن السفارة هي هيئة دبلوماسية ولا تحتجز أحدا بداخلها بالمطلق، والاحتجاز والاعتقال يتم فقط عن طريق الأجهزة الأمنية في كل دول العالم.

واستغرب أبو الفول قيام مواقع إخبارية بنشر خبر إعلان منظمة العفو الدولية عن اعتقال فتاة أردنية واحتجازها في سفارتنا بلبنان، مؤكداً أن الخبر عارٍ عن الصحة، داعياً إلى استسقاء المعلومة من مصدرها الرسمي الممثل بوزارة الخارجية، وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثقة.

وأكد أن السفارة الأردنية في بيروت لم تبلغ عن اعتقال فتاة أردنية في لبنان.

ومن خلال البحث والتحري الذي أجراه موقع الوكيل الاخباري عن مصدر الخبر، لم يتم العثور على معلومات عن اعتقال أردنية في لبنان واحتجازها داخل السفارة الأردنية في بيروت لإعادتها إلى الأردن، إذ لم تنشر منظمة العفو الدولية عن تلك الحادثة شيئاً على موقعها الإلكتروني، أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر".