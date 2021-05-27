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الخميس، 27-05-2021 12:40 م

الخارجية لـ الوكيل : نتابع الحالة الصحية للمعتقلين الأردنيين

خارج


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - جدّد الناطق الإعلامي باسم الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، تأكيد الوزارة متابعة التطورات الخاصة بالمعتقلين الأردنيين المتواجدين في سجون الاحتلال، اللذين تسلّلا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة.

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ولفت الفايز ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم متابعة الأردنيين ، وحالتهما الصحية ، وقال " سيتم إرسال مندوب من قبل السفارة الأردنية في تل أبيب ، للاطمئنان على الحالة الصحية لهما الأحد المقبل" .

 

وأوضح أن الوزارة تقوم بدورها حيالهما ، منوها أن "وزارة الخارجية" استدعت "السفير الإسرائيلي" في عمان، سابقا ، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز المواطنَين، والوقوف على طريقة تعامل سلطات الاحتلال مع الحادثة .

 

" سيتم إصدار بيان خلال ساعات في هذا الشأن ، للحديث عن تطورات اعتقالهما "، وفق الفايز.

 




 

 


 

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