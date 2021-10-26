الخارجية لـ الوكيل: نجحنا بربط أبناء الجالية الأردنية في السودان مع ذويهم بالمملكة

الوكيل الإخباري- خاص- أكد الناطق باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول أن الخارجية الاردنية وبالتعاون مع السفارة الأردنية في الخرطوم نجحت بإجراء اتصالات لعدد لا بأس به من المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان.

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وقال أبو الفول اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى للأحداث في السودان تتابع أوضاع الجالية الأردنية هناك، من خلال مركز العمليات في وزارة الخارجية وبالتعاون من السفارة الأردنية في الخرطوم.



وأشار إلى أن الوزارة وجدت صعوبة في إجراء اتصالاتها مع الأردنيين يوم أمس بسبب انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات في السودان، منوها إلى أن الوزارة تلقت يوم أمس العديد من الاتصالات من أهالي الجالية الأردنية يشتكون عدم قدرتهم التواصل مع أبنائهم واستطاعت الوزارة الربط فيما بينهم.