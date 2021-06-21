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الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 11:15 ص

الحكومة تتكفل بنقلها إلى المملكة

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

خارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن الحكومة تتكفّل بتجهيز ونقل جثامين الأردنيين إلى المملكة.

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وأوضح الفايز ، الاثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإجراءات حيال ذلك ، تتم من خلال مركز العمليات في الوزارة بالتنسيق مع البعثات الأردنية في الخارج.

 

وكشف عن عدد حالات الوفاة التي تم تجهيزها ونقلها خلال الأشهر الثلاثه الماضية، والتي بلغت (23) حالة وفاة في شهر آذار (3) ، و (17) وفاة في شهر نيسان (4) ، و (21) وفاة في شهر أيار (5) .

 

وزاد " معدل وفيات الأردنيين في الخارج (20) حالة شهريا ، والتي يتم نقلها إلى المملكة ، كما أن التكلفة تتفاوت بشكل كبير بين الدول استنادا لعوامل كثيرة ، من بينها سبب الوفاة ، الإجراءات المعتمدة من قبل البلدان ، إضافة إلى المسافة، أي بعد الدولة عن المملكة" .

 

وقال الفايز " تعمل الوزارة على نقل الجثامين بالسرعة الممكنة، كما ويتم إصدار الموافقات على تجهيز ونقل الجثامين خلال ساعات من ورود المعلومة".

 

 

 




 

 


 

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