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الأحد، 11-07-2021 09:32 ص

الخارجية لـ الوكيل: نسعى لنقل جثمان المواطن المتوفى بعملية سطو بأمريكا بأسرع وقت

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إن الخارجية تواصلت مع ذوي المواطن الأردني المتوفى في الولايات المتحدة ولاية تكساس وفضلوا نقل جثمانه ودفنه في الأردن.

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وأضاف الفايز لـ الوكيل الإخباري أن إجراءات نقله جارية ولكنها تحتاج إلى بعض الترتيبات، لافتاً إلى أن الخارجية تسعى جاهدة لأن يكون النقل بأقرب وقت ممكن.

 

وحول حادثة الوفاة، أكد الفايز أن المواطن الأردني يعمل في مطعم بولاية تكساس الأمريكية، وأثناء عملية سطو مسلح على الموقع، في ساعات فجر يوم السبت، تم تبادل إطلاق النار بين الجانبين ما أدى إلى إصابة ووفاة المواطن الأردني.

 

 




 

 


 

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