الخارجية لـ الوكيل : وفاة 3 أردنيين مغتربين في المهجر خلال أيام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغربين ، هيثم أبو الفول ، أن 3 أردنيين مغتربين توفوا في المهجر خلال الأيام القليلة الماضية .

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ولفت أبو الفول ، الأربعاء لـ" الوكيل الإخباري" ، أن نحو مليون أردني يتواجدون خارج المملكة ، منوها أن الوزارة تتابع القضايا المتعلقة بالجاليات الأردنية ، والوقوف على مشاكلهم وهمومهم .

وفاة طبيب أردني في ايطاليا

فقد أكد أبو الفول، وفاة طبيب أردني ستيني في إيطاليا (أنقر هنا) .



وقال خلال تصريحات سابقة لـ "الوكيل الاخباري" إن الوزارة تبلغت بوفاة طبيب أردني في نابولي ، مبينا أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في روما تتابع نقل جثمان المتوفي.





وفاة طالب أردني في روسيا

كما توفي طالب أردني في كلية طب الأسنان إثر تعرضه لحادث سير مؤسف في روسيا .



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق أن الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية هناك ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه من هناك الى المملكة بناء على رغبة ذويه ( أنقر هنا ) .



وفاة أردني بالجزائر وشبهة جنائية

كما قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن هناك شبهة جنائية بوفاة أردني عثر عليه في الجزائر ( أنقر هنا ).



واشار في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان الخارجية تتابع مع السلطات المختصة تطورات التحقيق ، مؤكداً أن السفارة الأردنية في الجزائر على تواصل مع ذويه.