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الأحد، 12-12-2021 08:05 ص

الخارجية: لم نبلغ حتى الآن عن إصابة أردنيين باعاصير أميركا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن مركز العمليات في الوزارة يتابع مع السفارة الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية إثر الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية.

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وأضاف أبو الفول اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة لم تبلغ إلى الآن عن إصابة أو فقدان أردنيين في الاعاصير منوها إلى أن  عمليات الخارجية على تواصل مستمر مع السفارة والتي بدورها ترصد اي بيانات حول هوية المتضررين من الاعاصير الصادرة من السلطات الامريكية . 

 

وكانت وزارة الخارجية دعت المواطنين الأردنيين القاطنين في الولايات التي ضربها الإعصار، إلى "ضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأميركية بهذا الخصوص، والتواصل في حالات الطوارئ على رقم الخط الساخن للسفارة الأردنية في واشنطن: 2022949522 أو رقم مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777.


وضربت الأعاصير عددا من الولايات الأمريكية يوم أمس السبت، بما في ذلك إلينوي وميسوري وأركنساس وكنتاكي وتينيسي وخلفت أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.


 




 

 


 

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