الخارجية : نبحث سبل إخلاء اردنيين من أوكرانيا براً عبر الدول المجاورة

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الخارجية، انه في ضوء ازدياد حدة التوتر والأنباء عن تنفيذ أعمال عسكرية في أوكرانيا، وبالإشارة الى التحذيرات والدعوات المتعاقبة التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام الأخيرة الماضية، من خلال البيانات، ووسائل الإعلام، والرسائل الالكترونية والنصية المُباشرة مع مجموعة الجالية الأردنية في أوكرانيا، واتصالات الوزارة والسفارة في انقرة المتواصلة معهم، والتي دعت خلال الأيام الأخيرة إلى ضرورة مغادرة المناطق الشرقية باتجاه المناطق الغربية، وحثت الجالية مُجدداً على مغادرة أوكرانيا في ضوء استمرار تشغيل الرحلات الجوية لغاية يوم أمس.وبينت انه تستمر خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالانعقاد على مدار الساعة، حيث يتم التحضير الآن لانعقاد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا وذلك لتقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة، ومتابعة أوضاع الأردنيين، وخيارات سبل الإخلاء المتاحة، خاصة الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد حضّرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عددٍ من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين براً لهذه الدول ان استدعت الحاجة. ويتم حالياً التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة.وتُشدد الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بما تعلنه السلطات الرسمية من إجراءات السلامة العامة، وأخذ كافة احتياطات السلامة الشخصية.وتجدد الوزارة التذكير بأن ارقام التواصل الساخنة مع السفارة/أنقرة 00905384419586والمكتب الثقافي/كييف00380939361181ومركز العمليات 00962795497777