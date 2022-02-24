الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة في إربد

الخارجية تنشر أرقام التواصل الساخن للأردنيين في أوكرانيا‬⁩

تجارة عمان تطالب بالعودة للقوائم الاسترشادية في قطاع الألبسة

الخميس، 24-02-2022 10:10 ص

الخارجية : نبحث سبل إخلاء اردنيين من أوكرانيا براً عبر الدول المجاورة

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية، انه في ضوء ازدياد حدة التوتر والأنباء عن تنفيذ أعمال عسكرية في أوكرانيا، وبالإشارة الى التحذيرات والدعوات المتعاقبة التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام الأخيرة الماضية، من خلال البيانات، ووسائل الإعلام، والرسائل الالكترونية والنصية المُباشرة مع مجموعة الجالية الأردنية في أوكرانيا، واتصالات الوزارة والسفارة في انقرة المتواصلة معهم، والتي دعت خلال الأيام الأخيرة إلى ضرورة مغادرة المناطق الشرقية باتجاه المناطق الغربية، وحثت الجالية مُجدداً على مغادرة أوكرانيا في ضوء استمرار تشغيل الرحلات الجوية لغاية يوم أمس.اضافة اعلان


وبينت انه تستمر خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالانعقاد على مدار الساعة، حيث يتم التحضير الآن لانعقاد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا وذلك لتقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة، ومتابعة أوضاع الأردنيين، وخيارات سبل الإخلاء المتاحة، خاصة الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد حضّرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عددٍ من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين براً لهذه الدول ان استدعت الحاجة. ويتم حالياً التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة.

وتُشدد الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بما تعلنه السلطات الرسمية من إجراءات السلامة العامة، وأخذ كافة احتياطات السلامة الشخصية.

وتجدد الوزارة التذكير بأن ارقام التواصل الساخنة مع السفارة/أنقرة 00905384419586
والمكتب الثقافي/كييف
00380939361181
ومركز العمليات 00962795497777

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-02-24 at 12.47.19 PM

النجار: نركز على حماية المياه الجوفية

1 (51)

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

WhatsApp Image 2022-02-24 at 12.26.03 PM (1)

الكسبي يزور مشروع براحة الجنوب في قطر

طط

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

52740_large

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية الجمعة

23622322_918381241643241_2425739857030885869_n

المهندسين: الهيئات العامة لثلاث شعب هندسية ستعقد اليوم

أخبار متعلقة
FMRbYSyWUAY_cx2

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنما

وزارة الخارجية

الأردن يدعو المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها

1401801615UkraineKyivMaidan_Nezalezhnosti

حقيقة إجلاء أردنيين من أوكرانيا

وزارة الخارجية

الأردن يدين إطلاق طائرة مُفخخة باتجاه مطار أبها الدولي

197952

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

120222818352444620256

الاردن يدين الهجوم الارهابي في باكستان