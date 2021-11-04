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الخارجية : نتابع أوضاع الأردنيين في إثيوبيا

الخميس، 04-11-2021 12:17 م

الخارجية : نتابع أوضاع الأردنيين في إثيوبيا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكّد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع الأردنيين في اثيوبيا بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أديس أبابا .

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وقال أبو الفول لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الخميس إن عدد الأردنيين في أثيوبيا لا يتجاوز الـ 25 شخصا.


وازداد التوتر في إثيوبيا بشكل متسارع خلال الأيام الماضية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد ، ودعوة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد إلى حمل السلاح لصد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي قبل وصولهم للعاصمة الاثيوبية اديس ابابا .
يشار الى ان الاردن افتتح السفارة الأردنية في أديس أبابا في العام 2017، والتمثيل الدبلوماسي للمملكة فيها على مستوى سفير مقيم .


وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت أواخر شهر أيلول الماضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير زهير عبدالله النسور سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.


وكانت السفارة الأميركية في أديس أبابا قالت على موقعها الإلكتروني، إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا. وأضافت أن السفر إلى إثيوبيا غير آمن، في وقت حثت فيه بريطانيا مواطنيها على تقييم ضرورة بقائهم في إثيوبيا.


 




 

 


 

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