الخارجية: نتابع قرار حظر دخول غير متلقي اللقاح الى العراق

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم ابو الفول، إن الوزارة تتابع وترتب الإجراءات مع الجهات الرسمية العراقية، بعد قرارها الأخير بمنع دخول الأجانب للبلاد إلا بتلقي جرعتين من لقاح كورونا.

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وأضاف ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" أن الدول بشكل عام تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس فيها، موضحاً أن هذه القرارات باتت جزءا أساسا من البروتوكول لمختلف الدول.



وأشار أبو الفول إلى أن أغلب سائقي الشاحنات الأردنيين، الذين يعملون بين الأردن والعراق يومياً تلقوا اللقاح، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي مشكلة عليهم من الدخول والخروج.



وقررت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، حظر دخول مواطنيها والأجانب غير المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.



وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب اجتماع للهيئة العليا للصحة والسلامة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا.



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