الخارجية : نتابع قضية المعلمين الأردنيين في الكويت

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع أمر أكثر من 200 معلم أردني عاملين في الكويت، لم يتمكنوا من السفر اليها بعد أن اغلقت الدولة حدودها لمواجهة فيروس كورونا.وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن السفير الأردني ابو شتال يبذل كافة الجهود مع السلطات الكويتية للسماح للمعلمين الأردنيين العاملين فيها وعائلاتهم بالدخول إلى الدولة.ومن جهتهم اكد عدد من المعلمين الاردنيين العاملين في الكويت انهم وبعد عودتهم الى الاردن لقضاء العطلة علموا بأن السلطات في دولة الكويت اغلقت حركة السفر من والى الكويت لجميع الدول باستثناء الكويتيين اللذين يريدون العودة الى البلاد والكوادر الصحية والطبية .