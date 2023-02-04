السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا تشكل 2%

الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ مواطن حاصرته السيول في الرصيفة

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

دول خليجية تكشف حقيقة وجود قطرة تصيب بالعمى في أسواقها

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

التحاق 16237 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

بلدية اليرموك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار

السبت، 04-02-2023 11:06 ص

الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

هزاع


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات نقل جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة إلى العاصمة عمان والذي توفي أمس الجمعة إثر جلطة دماغية في مصر الشقيقة.

اضافة اعلان


وأضافت الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" أن جثمانه سيصل إلى الأردن عصر اليوم السبت .


من جهتها قالت نقابة الفنانين الأردنيين إن الدفن سيكون غداً الأحد على صلاة الظهر من مسجد ابراهيم الحاج حسن في ضاحية الحاج حسن (أم الحيران) والدفن في مقبرة أم الحيران  .


وأضافت تُقبل التعازي في قاعة مسجد سيدو الكردي خلف سوق أم أذينه 
ابتداء من يوم الأحد من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 9 مساء لمدة ثلاث أيام .


وعمل البرماوي فنان ومنتج أردني ورئيس لجنة المهن الدرامية في نقابة الفنانين الأردنيين .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120233111584855964231

ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا تشكل 2%

Screenshot 2023-02-04 1106511

بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ مواطن حاصرته السيول في الرصيفة

1120225103553218479966

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

1220221692114274210735

التحاق 16237 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

325880_24_1668060647

بلدية اليرموك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار

مطر ١

فيديو - مناطق في المملكة تشهد تساقط غزير للأمطار

أخبار متعلقة
3

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

FmCKHKwWYAQA3NB

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

main_image63bc133babf57

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

2715db5c-334d-40a8-a60d-663b494122e6

حقيقة إصدار ورقة نقدية أردنية من فئة 100 دينار - صورة

39365_4_1654504588

صناعة عمان: نعمل على زيادة مساهمة المرأة بالقطاع الصناعي

وزير المالية

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية