الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات نقل جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة إلى العاصمة عمان والذي توفي أمس الجمعة إثر جلطة دماغية في مصر الشقيقة.

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وأضافت الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" أن جثمانه سيصل إلى الأردن عصر اليوم السبت .



من جهتها قالت نقابة الفنانين الأردنيين إن الدفن سيكون غداً الأحد على صلاة الظهر من مسجد ابراهيم الحاج حسن في ضاحية الحاج حسن (أم الحيران) والدفن في مقبرة أم الحيران .



وأضافت تُقبل التعازي في قاعة مسجد سيدو الكردي خلف سوق أم أذينه

ابتداء من يوم الأحد من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 9 مساء لمدة ثلاث أيام .



وعمل البرماوي فنان ومنتج أردني ورئيس لجنة المهن الدرامية في نقابة الفنانين الأردنيين .