الخارجية: وصول 17 أردنياً إلى المملكة اليوم تم اجلاؤهم من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه من المقرر أن يصل اليوم إلى الأردن 8 أشخاص قادمين من العاصمة بودابست، بالإضافة إلى 9 أشخاص قادمين من العاصمة بوخارست، في حين وصل أردنيٌ واحدٌ أمس إلى مدينة العقبة، كان قد تم اجلاؤهم من اوكرانيا.

اضافة اعلان



وبينت الوزارة، أنه وصل عدد الأردنيين الذين عبروا الحدود من أوكرانيا باتجاه رومانيا وسلوفاكيا، وبولندا، وهنغاريا ومولدوفا مئة شخص، تمّ التعامل معهم على الفور من قبل مندوبيّ وزارة الخارجية المتواجدين على النقاط الحدودية، وتمّ تأمينهم بالاحتياجات الأساسية، وصرف الوثائق القنصلية اللازمة لمن يحتاج منهم، وكما تمّ تأمين وسائل النقل بواسطة الحافلات أو من خلال القطارات،لمن يحتاج إلى أماكن إقامة ملائمة، بالإضافة إلى تأمينهم إلى المطارات لتسهيل عودتهم إلى المملكة.



وأشارت إلى أنه تُواصل خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختلفة عملها على مدار الساعة، وذلك من خلال إدامة الاتصالات مع الأردنيين داخل أوكرانيا، وتلقي اتصالاتهم، والاطمئنان عليهم، وتوجيههم بما يكفل أمنهم وسلامتهم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









