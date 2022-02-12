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السبت، 12-02-2022 10:02 ص

الخارجية: 2606 أردنيين في أوكرانيا

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن عدد الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا يصل الى 2606 أردنيين.اضافة اعلان


وبيّن الناطق باسم وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، أن من الأردنيين في أوكرانيا 727 طالبا يدرسون في 37 جامعة.

وكانت قد دعت وزارة الخارجية المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال رابط إلكتروني.

ويمكن طلب المساعدة في الحالات الطارئة من خلال التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على الخط الساخن (00905384419586) أو المكتب الثقافي في كييف  (00380939361181) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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