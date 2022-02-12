الخارجية: 400 أردني في أوكرانيا سجلوا على رابط البيانات والتواصل

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول لـ " الوكيل الإخباري" إنه نحو 400 أردني في أوكرانيا سجلوا على رابط " سجل مع السفارة " الخاص بتعبئة البيانات للتواصل معهم، الذي أعلنت عنه الوزارة أمس الجمعة.



وبيّن ابو الفول أن الوزارة دعت الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، كما دعت المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها.





ويأتي ذلك في ظل تسارع الأحداث التي تجري بين روسيا وأوكرانيا، توقعات بحدوث عمل عسكري قريباً.

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