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الإثنين، 26-09-2022 09:39 ص

الخدمات الطبية: اختتام دورتين لتأهيل مدربين للتعامل مع حالات فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية الخدمات الطبية الملكية، دورتين تدريبيتين لتأهيل المدربين المختصين التعامل مع حالات فيروس كورونا، بالشراكة مع مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من قبل الوكاله الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية(HCAC).

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واستهدفت الدورتين تدريب وتأهيل الكوادر من صنف الأطباء والممرض القانوني العاملين في أقسام العناية الحثيثه والعزل كمدربين معتمدين.


وتضمنت الدورتين التدريب على مرحلتين: المرحلة الأولى تطلبت حضور جزء نظري، والمرحله الثانية تطلبت أن يقوم كل منسب بتدريب ما يقارب 25 فرد من الكوادر الطبية في الأقسام المستهدفة، وذلك بهدف رفع كفاءتهم وزيادة قدراتهم في التعامل مع جائحة كورونا في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.


يشار إلى أن مجموع ما تم تدربيهم هو ٤٤ مدرب ما بين أطباء وتمريض وقابلات وفني تنفسيه والذين بدورهم عملو على تدريب زملاءهم في مواقع عملهم ليصلوا مجموعهم  الي 1202 متدرب.


 




 

 


 

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