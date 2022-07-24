الخدمات الطبية الملكية تشارك بالقمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري،القمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.

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وقال الدكتور الهواري في افتتاح أعمال القمة، إن المملكة تميزت بتطوير الاختصاصات الطبية المختلفة، وإنجازات عملية تحققت في تشخيص الأَمراض وَمعالجتها وإجراء التداخلاتِ الجراحية، مثمنا التعاون المشترك بين جميع القطاعات الطبية والسياحية العامة والخاصة للترويج للأردن كبلد قادر على تقديم خدمات طبية تواكب المستجداتِ في مختلف الحقول والاختصاصات الطبية الْمعتمدة.



وأضاف، أن الحكومة استمرت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لدعم السياحة العلاجية وتعزيز المكانة التي أحتلها الأردن في هذا المضمار، من خلال تسريع وتيرة تطوير الخدمات الصحية، وتوسعة البنى التحتية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد شراكات بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والجامعات لرفع قدرات الكوادر الطبية فيها، وبما يعود بالنفع على القطاع الطبي الأردني ويُعزز من تكاملية الأدوار.



وبدوره، قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، إن الخدمات ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية بتطوير قطاع السياحة العلاجية، إذ بدأت الخدمات الطبية الملكية منذ عام 2007 في مشروع جاد ومتخصصٍ في هذا المجال يهتم بتقديم رعاية صحية ذات جودة وكفاءة عالية للمرضى الدوليين، داخل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، مبينا أن هذه الخدمة تشهد تطوراً مستمراً من حيث الجودة والأعداد المستهدفة.



ولفت العميد الطبيب زريقات إلى أن الخدمات الطبية الملكية حققت إنجازات طبية تواكب التقدم الطبي العالمي وتلبي طموحات المواطنين، مبينا أن هناك عمليات نوعية أجريت فيها ومنها: زراعة القوقعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد من خلال مبادرة سمع بلا حدود، واستئناف برنامج زراعة القلب، واستخدام أحدث تقنيات قسطرة شرايين الدماغ لمعالجة النزيف الدماغي، والأطراف الاصطناعية الروبوتية، والتوسع في إجراء زراعة النخاع لحالات أمراض الدم لتشمل لأول مرة حالات فقر الدم المنجلي.

