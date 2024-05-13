الإثنين 13-05-2024
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الإثنين، 13-05-2024 06:44 م

الخدمات الطبية الملكية تعلن عن انجاز نوعي لأول مرة في الأردن

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 الوكيل الاخباري - تمكن فريق زراعة الكبد في مدينة الحسين الطبية من إجراء عمليتي زراعة كبد لطفلين لأول مرة في الأردن تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: إن العمليات تمت بنجاح، وأن كوادر الخدمات الطبية على قدرة عالية من الكفاءة والاحترافية لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المعقدة والضرورية لإنقاذ حياة المرضى.

وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن الخدمات الطبية الملكية تسعى دائماً بأن تكون السباقة إلى كل ما هو حديث في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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