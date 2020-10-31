الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص

الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمات الطبية الملكية عن وقف استقبال المرضى في عيادات الاختصاص بكافة المستشفيات التابعة لها ، ابتداء من يوم غد الأحد .

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وقالت الخدمات الطبية الملكية في بيان السبت، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه:

" نظرا لتزايد اعداد الاصابة بفيروس كورونا و حفاظا على سلامة الاخوة المراجعين و الكوادر الصحية فقد تقرر التوقف عن استقبال المرضى في عيادات الاختصاص في مستشفيات الخدمات الطبية اعتبارا من يوم الأحد ١/١١ و حتى إشعار اخر".

وزادت " تستمر أقسام الطوارئ في مستشفيات الخدمات الطبية باستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعه ، كما يستمر صرف العلاجات الشهرية من صيدليات الاختصاص كالمعتاد و لمدة شهرين".



وأكدت على منع الزيارة إلى كافة أقسام مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

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