السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تخفض اسعار البنزين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود

أمجد العضايلة يوضح حول منصبه الجديد

الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص

إغلاق مبنى إذاعة بلدية الزرقاء بسبب كورونا

الكشف عن سبب عدم توافر المطعوم الرباعي في القطاع الخاص

وفيات السبت 31/10/2020

استمرار إغلاق متحف الأردن بعد إصابة موظفين بكورونا

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

وقف استقبال المراجعين في وزارة الصناعة والتجارة




السبت، 31-10-2020 01:28 م

ابتداء من يوم غد الأحد

الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص

خ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمات الطبية الملكية عن وقف استقبال المرضى في عيادات الاختصاص بكافة المستشفيات التابعة لها ، ابتداء من يوم غد الأحد .

اضافة اعلان

وقالت الخدمات الطبية الملكية في بيان السبت، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه:

 

" نظرا لتزايد اعداد الاصابة بفيروس كورونا و حفاظا على سلامة الاخوة المراجعين و الكوادر الصحية فقد تقرر التوقف عن استقبال المرضى في عيادات الاختصاص في مستشفيات الخدمات الطبية اعتبارا من يوم الأحد ١/١١ و حتى إشعار اخر".

 

وزادت " تستمر أقسام الطوارئ في مستشفيات الخدمات الطبية باستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعه ، كما يستمر صرف العلاجات الشهرية من صيدليات الاختصاص كالمعتاد و لمدة شهرين".


وأكدت على منع الزيارة إلى كافة أقسام مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
249654

اغلاق بلدية الخالدية للتعقيم بعد إصابة موظف بكورونا

10202028183520969556636

أمجد العضايلة يوضح حول منصبه الجديد

320202320141715645273

توجيهات ملكية مباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

218429-e1596364983982

الأمن العام يطلق حملة للتفتيش على المركبات

249038

إغلاق مبنى إذاعة بلدية الزرقاء بسبب كورونا

5ea8a25e-a977-4fff-8b40-c9f154ef7280

وفاة استشاري تخدير أردني بسبب كورونا

أخبار متعلقة
بسام

حجاوي للوكيل : بشرى سارة للأردنيين وتوجهات قادمة بشأن كورونا

هام

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

10202019202825668504321

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

10202014204832285073585

المتقاعدين العسكريين تعلن توقفها عن استقبال المراجعين بسبب اصابات كورونا

1020201912829237388200

وزارة الادارة المحلية تعتذر عن استقبال المراجعين بعد ثبوت إصابات بكورونا

10202011143151669638574

التنمية تستقبل مراجعيها اعتبارا من الاحد المقبل