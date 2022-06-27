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الإثنين، 27-06-2022 10:54 ص

الخدمات الطبية الملكية وجامعة مؤته يوقعان اتفاقيه تعاون بخصوص كلية الاميرة منى ...

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الوكيل الإخباري- وقعت في مديرية الخدمات الطبية الملكية اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة مؤتة.

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وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ورئيس جامعة مؤتة الاستاذ الدكتور عرفات عوجان تطوير مسيرة التدريب الأكاديمي في كلية الاميره منى بما يتناسب مع التطورات في مجال التعليم والتدريب .


وقال العميد الطبيب زريقات أن جامعة مؤته تعد صرحاً أكاديمياً مميزاً، وأن هذا التعاون يسعى دائما للتطوير والتحديث في منظومة التعليم والتدريب في كلية الاميرة منى للتمريض.


من جهته أشاد الاستاذ الدكتور عوجان بالجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في مجال التأهيل والتدريب إضافة الى التميز في المجالات الطبية.


حضر توقيع الاتفاقية عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية ونواب رئيس جامعة مؤتة


 




 

 


 

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