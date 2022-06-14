الخدمات الطبية تحصل على اعتماد أول مركز لتدريب جراحة القولون

الوكيل الاخباري - حصلت وحدة جراحة القولون والمستقيم في الخدمات الطبية الملكية على اعتمادية التدريب من قبل المجلس الطبي الأردني كأحد اختصاصات الجراحة الفرعية وكأول مركز معتمد لتدريب جراحة القولون والمستقيم في الأردن، وذلك انطلاقاً من رسالة ورؤية الخدمات الطبية الملكية في التطوير والتدريب.



وكانت لجنة مختصة من المجلس الطبي الأردني زارت وحدة جراحة القولون بمدينة الحسين الطبية، للإطلاع على جاهزية الوحدة والعيادات التابعة لها كعيادة الفتحات الجانبية وعيادة الأورام ومشاكل منطقة الحوض، بالإضافة إلى جاهزية قاعات العمليات والقاعات التدريسية وغرف الفحص واطلعت على البرامج والسياسات في متابعة المرضى.

اضافة اعلان