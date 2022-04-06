الخدمات الطبية تعلن مواعيد زيارة المرضى في مستشفياتها

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية لكافة المواطنين بأن مواعيد زيارة المرضى في المستشفيات العسكرية التابعة لها واعتباراً من يوم غدٍ، ستكون “أيام الدوام الرسمي من الساعة الثانية مساءً إلى الساعة السادسة مساءً”، و”أيام العطل الرسمية والأعياد من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً”.

اضافة اعلان



وتدعو الخدمات الطبية الملكية كافة الأخوة المواطنين إلى الالتزام التام بمواعيد الزيارة ليتسنى للكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تقديم خدمة مميزة للمرضى، وتمنع الزيارة منعاً باتاً خارج أوقات الزيارة المحددة، متمنية الشفاء العاجل للمرضى.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة