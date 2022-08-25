الخدمات الطبية تفتتح توسعة الطوارئ في مدينة الحسين الطبية

الوكيل الاخباري- استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، السفير الياباني لدى المملكة الاردنية الهاشمية شيمازاكي كاورو، ومدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في الاردن السيد محمد عثمان والوفد المرافق لهم.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية ان التعاون بين المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة اليابان يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ويتم تنفيذة على نطاق واسع لا سيما في المجال الطبي، حيث تعتبر الخدمات الطبية الملكية مزود رئيسي لتوفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية لاكثر من ثلث سكان المملكة.



وثمن العميد الطبيب زريقات الدعم المستمر من قبل الحكومة اليابانية لاعادة تأهيل قسم الطوارئ في مدينة الحسين الطبية، وكذلك اقسام العناية الحثيثة في المستشفيات العسكرية.



وعبر السفير الياباني لدى المملكة الاردنية الهاشمية شيمازاكي كاورو عن سعادته بهذا التعاون والذي تم من خلاله الجهود المشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومكتب الامم المتحدة لتنمية المشاريع وتسهيل مهمة تنفيذ المشروع.



كما واثنى عن جهود الخدمات الطبية الملكية ليس فقط للعسكرين والمدنيين من الشعب الاردني بل وايضا للاجئين في المخيمات وعلى الحدود.