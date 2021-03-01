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الإثنين، 01-03-2021 09:04 م

الخدمات الطبية تفتتح عيادة طبية متنقلة في وادي رم

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الوكيل الاخباري - أفتتح مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب غازي الدحيات، اليوم الاثنين، عيادة طبية متنقلة داخل حرم مدرسة الملك طلال الثانوية للبنين / وادي رم التابعة لمدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بحضور مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العميد الطبيب ماجد الصرايرة وقائد طب الميدان العميد الطبيب حسين الضمور.
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وجاء أفتتاح العيادة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي المنطقة وبواقع يومين أسبوعياً، لتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتحتوي العيادة على عدد من الأسرة، إضافة لمختبر وغرفة سحب دم، وصيدلية، وعيادة طب عام وسيكون تأمين باقي الاختصاصات حسب الحاجة.

 




 

 


 

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