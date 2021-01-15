الخدمات الطبية تواصل تقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - واصلت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الجمعة، تقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا في مختلف المستشفيات التابعة لها في محافظات المملكة، ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا، بعد وصول لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر – بيونتيك" إلى المملكة.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش: أنه تم الإيعاز للمستشفيات والمراكز العسكرية بتجهيز أقسام خاصة لتلقي اللقاح مزودة بكافة الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية، ومعدات خاصة بحفظ المطاعيم، لضمان استمرار الحملة الوطنية بسلاسة وشمول أكبر عدد من الراغبين بأخذ المطعوم للمرحلة الأولى، وأن عملية تطعيم الراغبين بأخذ المطعوم تتم من خلال عدة مراحل .

المصدر - بترا



