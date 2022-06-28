الخدمة المدنية: الأسس الجديدة لمنح المكافآت تربط الحوافز بالأداء والإنتاجية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن أسس وتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية المرتبطة بالأداء لسنة 2020، تحقق منظومة النزاهة والعدالة بين موظفي الدوائر الحكومية، على اختلاف مواقع عملهم ومسمياتهم الوظيفية.



وأضاف الناصر خلال افتتاحه ورشة تدريبية نظمتها مديرية تنمية القوى البشرية في الديوان، اليوم الثلاثاء، أن الأسس الجديدة تعالج الاختلالات والفروقات بين مكافآت وحوافز موظفي الدولة، وتساهم في ضبط عملية تنقل الموظفين بين الوزارات والدوائر سعياً للحوافز والمكافآت، ما يعزز الاستقرار الوظيفي للموظفين، ويمكن الدوائر من الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات على المدى الطويل، ويزيد من مستوى كفاءة وإنتاجية القطاعات الحكومية من خلال ربط المكافآت والحوافز بالإنجاز وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.

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