الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

توقيع الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون

الحبس سنة لسيدة طعنت حدثا في الزرقاء

الحكومة : انخفاض أسعار 68 سلعة خلال شهر - أسماء

التربية تنعى المعلمة عبير شحادة

الصحة تستعيد حسابها على تويتر

الخدمة المدنية: الحجم الأكبر لوظائف 2023 سيكون في قطاعي التربية والصحة

التربية: العطلة الشتوية 30 يوماً وتبدأ بتاريخ 2 / 1 / 2023

البريد الأردني: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

الإثنين، 07-11-2022 02:59 م

الخدمة المدنية: الحجم الأكبر لوظائف 2023 سيكون في قطاعي التربية والصحة

11432_1_1645441741


الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستبدأ غداً بمناقشة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2023.

اضافة اعلان


وأضاف الناصر أن اللجنة تناقش جدول التشكيلات للوقوف على الاحتياجات الوظيفية الفعلية للوزارات والدوائر والمؤسسات، ذلك بعد أن استكملت اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة 14 أعمالها بالتشارك مع الأجهزة الحكومية، ورفع توصياتها للجنة المركزية.


وبين أن الحجم الأكبر لإحداث الوظائف سيكون في قطاعي التربية والتعليم والصحة، وستأخذ اللجنة بعين الاعتبار البرنامج التنفيذي لمبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2022-2023، فيما يتعلق بمحور الهيكل التنظيمي والحوكمة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والانسجام مع التحول الجذري في دور ديوان الخدمة المدنية وتوسع مهامه بحلول عام 2023 تحت مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة.


ولفت إلى أن الدوائر ستقوم وفقا لأحكام المادة 15 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، بتعزيز احتياجاتها من الموارد البشرية بمبررات موضوعية من خلال مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لاحتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها، وأن تراعى نسبة عدد الوظائف الأساسية للدائرة مع عدد الوظائف المساندة التي لا تتجاوز نسبتها 30 % من إجمالي الوظائف ما أمكن.


ونوه إلى أن الديوان ملتزم ببلاغ رئيس الوزراء لإعداد الموازنة وجدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بخصوص ضبط حجم الجهاز الحكومي، بحيث تكون الإحداثات الجديدة من الوظائف في ضوء الحاجة الملحة وبالشكل الذي يمكن الدوائر والوزارات الحكومية من إدارة مهامها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، على ان تبقى نسبة الزيادة ضمن النسب الآمنة لمراعاة عدم التوسع في الإنفاق على النفقات الجارية في الرواتب والتعويضات.


وأشار إلى إن اللجنة ستكثف أعمالها وتجتمع مرتين في الأسبوع لتكون خلاصات مسودة جدول تشكيلات الوظائف قبل رفع قانون الموازنة العامة بموجب أحكام الدستور الأردني قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لرفع جدول تشكيلات الوظائف من قبل وزارة المالية مع قانون الموازنة العامة حسب الأصول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1667830036848

افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

9701314531643631168

افتتاح دورة أصدقاء الشرطة في عجلون

10202224125848492617582

الاقراض الزراعي تدعو للاستفادة من الخصومات التشجيعية

IMG_3821

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

Dana_Reserve_04

مبادرة في الطفيلة لترويج المواقع السياحية

20210808T160017-1628427617453958600

الحنيفات: مستمرون في حملة تحصين الاغنام ضد الحمى القلاعية

أخبار متعلقة
5ef9bc720dfc6

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية لأوائل الأفواج الجامعية - أسماء

1578063834248

الصحة تدعو 92 شخصاً لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

image

مرشحون للمقابلة الشخصية في الصحة - أسماء

download-6

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الاحوال المدنية - أسماء

10202220115635349083374

تشكيلات إدارية واسعة في التربية - وثائق وأسماء

310447341_394012499605607_3007894745820359694_n

اختتام حملة سامز متعددة الاختصاصات الطبية