الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 02:48 م

الخدمة المدنية ترد على شكوى وصلت برنامج الوكيل

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ديوان الخدمة المدنية


الوكيل الإخباري - ردّ ديوان الخدمة المدنية ، الخميس، على الشكوى التي وردت عبر "برنامج الوكيل " ، حملت عنوان مأدبا بلا مكتب لديوان الخدمة المدنية ، وجاء في الرد كما وصلنا :

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طالعنا على موقعكم الإخباري ما نشر تحت عنوان "مأدبا بلا مكتب لديوان الخدمة المدنية" بتاريخ 2/2/2021، وعملاً بحق الرد، أرجو التكرم بنشر التالي:
في إطار نهج اللامركزية الإدارية وبرنامج الحكومة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بالخدمة العامة إلى المواطنين في مواقعهم توفيراً للجهد والوقت عليهم وانسجاماً مع خطط ومشاريع ديوان الخدمة المدنية الاستراتيجية في التوجه نحو اللامركزية وضمن سياسة الديوان للإنجازات التي حققها في التخفيف عن المواطنين من خلال إنشاء فروع له على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة، قام ديوان الخدمة المدنية على مدار الأعوام السابقة بافتتاح فروع ومكاتب له (فرع إقليم الجنوب/ محافظة الكرك، فرع إقليم الشمال/ محافظة إربد، مكتب محافظة المفرق، مكتب محافظة معان، مكتب محافظة العقبة).


أما بخصوص مكتب ديوان الخدمة المدنية في محافظة مأدبا فإن الديوان باشر بالتجهيزات اللوجستية لافتتاح مكاتب في محافظتي مأدبا والطفيلة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مشكورة ويعمل حالياً ومن خلال لجنة فنية هندسية خاصة لاختيار مبنى مناسب في هاتين المحافظتين لغايات إنشاء مكاتب لديوان الخدمة المدنية فيها.

 

 

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