الخدمة المدنية تعلن نتائج وظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري- أعلن ديوان الخدمة المدنية نتائج تقييم وظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (وظيفة قيادية)، التي تم الإعلان والترشح عليها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.

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وأضاف الديوان، في بيان له اليوم الأحد، إن الخطوة تأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشح لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم. يذكر أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج التقييم للوظيفة القيادية وتقديم الاعتراض لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج ابتداءً من اليوم الأحد ولغاية يوم الخميس المقبل.



