الخدمة المدنية تنظم برنامجا تدريبيا حول جائزة الموظف المثالي

الوكيل الاخباري - نظم ديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، برنامجاً تدريبياً لمسؤولي وحدات الموارد البشرية في وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية حول جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، وذلك تزامناً مع إطلاقها بدورتها الـ 14 للعام الحالي.



وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، خلال افتتاحه البرنامج التدريبي، إن دور مسؤولي وحدات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ضروري لدعم وتعزيز خطط الإصلاح والتطوير الإداري في القطاع العام، وأن تمكينهم ورفع مستوى قدراتهم يحقق عملياً التحول من مفهوم إدارة شؤون الموظفين إلى مفهوم إدارة وتخطيط الموارد البشرية وتنميتها، خاصة وأن المرحلة المقبلة تستدعي تكاثف جهود جميع العاملين في الجهاز الحكومي لتحقيق الرؤى الملكية السامية من حيث إدارة المورد البشري والاستخدام الأمثل للكفاءات البشرية.

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