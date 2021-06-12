الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

الوكيل الإخباري - أكد ديوان الخدمة المدنية، اليوم السبت، عدم صحة معلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني لتأهيل المعلمين قبل الخدمة.

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وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن هذه التعيينات ليست جديدة، وإنما من المرشحين على الكشف التنافسي لعام 2019 الصادر عن الديوان، مضيفا أنه التزاما بمبادئ الدقة وشفافية المعلومات، فأن جميع المرشحين للتعيين ممن تم الاشارة إليهم في مواقع التواصل يوم أمس، جرى ترشيحهم وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية وحسب أحقيتهم التنافسية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وحسب احتياجاتها من التخصصات المختلفة.



وبين أن آلية تعيين خريجي برنامج الدبلوم المهني لتأهيل المعلمين قبل الخدمة تأتي وفقا لأحكام المادة 52 من تعليمات الاختيار والتعيين السارية المفعول، إذ يتم التواصل مع جميع المرشحين دون استثناء ممن اجتازوا الامتحان التنافسي لوظيفة معلم، من خلال إرسال رسائل نصية يتم من خلالها الاستعلام عن رغبتهم في الاستفادة من المنحة التدريبية التي تقدمها وزارة التربية، لغايات الحصول على دبلوم التأهيل قبل الخدمة.



وأوضح أن هذا الدبلوم على جانب كبير من الاهمية، وينسجم مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبرامج التطوير التربوي في الوزارة، مؤكدا أنه يهدف إلى تطوير المهارات التربوية والتعليمية للمعلمين ورفع كفاءتهم، أو التنافس على الشواغر المتاحة.



وبين أن مسؤولية التدريب نقلت اعتبارا من العام الماضي بالكامل من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الى اربع جامعات، وهي الأردنية واليرموك، ومؤتة، والهاشمية.



وأوضح بأن وزارة التربية تتحمل جميع الرسوم والنفقات أثناء فترة التحاق الموفدين بالبرنامج، إذ تصرف لكل موفد 140 دينارا تقريبا بدل مواصلات وغيرها، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله بأن الموفد يدفع نحو 3000 دينار كرسوم الالتحاق بالبرنامج.

