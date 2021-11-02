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الخدمة المدنية: منح دراسية لموظفي القطاع العام من كلية الدفاع الوطني

الثلاثاء، 02-11-2021 11:06 ص

الخدمة المدنية: منح دراسية لموظفي القطاع العام من كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الإخباري- عمم ديوان الخدمة المدنية لمنح دراسية مقدمة من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بالتعاون مع جامعة مؤتة للعام الدراسي 2022/2023 على جميع الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية في مختلف محافظات المملكة.

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وقال الديوان في بيان اليوم الثلاثاء، إن الكلية تقدم 19 منحة للحصول على درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، و14 منحة للحصول على درجة الماجستير في استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب، الذي سيعقد في الكلية خلال الفترة من 13 حزيران 2022 ولغاية 13حزيران 2023، وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


واشار الى أن الاعلان يأتي وفقًا للشروط المحددة في المادة 126 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته، ومعايير المفاضلة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية، والمدرجة مع جميع التفاصيل الإضافية على موقع الديوان الإلكتروني  www.csb.gov.jo، علما بأن آخر موعد لإرسال أسماء المرشحين سيكون يوم الخميس الموافق 20 كانون الثاني العام المقبل.


ويهدف برنامج الكلية، إلى تنفيذ سياسة تنمية القوى البشرية في التأهيل الاستراتيجي المتقدم لرجال الدولة، ويساهم ايضا في تأهيل الكوادر البشرية في الخدمة المدنية، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية في مختلف المجالات.


ويلعب دورًا أساسيًا في بناء وإعداد قيادات المستقبل ليتصدروا المواقع الإدارية المتقدمة، وفق ما تتطلبه مصلحة العمل المبنية على التخطيط الأمثل للموارد البشرية، وخطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.

 

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