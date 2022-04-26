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الثلاثاء، 26-04-2022 10:54 م

الخدمة المدنية : نحرص على تطبيق تعليمات الاختيار والتعيين بدقة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة إن الديوان يحرص على تطبيق تعليمات الاختيار والتعيين بدقة مع الالتزام التام بالتعامل مع قضايا التوظيف وإدارة الموارد البشرية عموما ضمن مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن الديوان ليس مع أية استثناءات، وأن مجلس الوزراء لا يتخذ أي قرار يتعلق بالتوظيف إلا بعد الاستئناس برأي الديوان حرصا من المجلس على المؤسسية والمكاشفة والشفافية في اتخاذ قراراته.

وبين الغرايبة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء خاطبت الجهات المعنية للموافقة على تعبئة 9 شواغر بعد الموافقة من قبل مجلس الوزراء وعلى ضوء توصية الديوان ودائرة الموازنة العامة بتعبئة 4 شواغر فقط نظراً لتوسع المؤسسة في فتح بعض الفروع الإضافية في المحافظات المختلفة وحاجتها لرفد كوادرها المحدودة.

وأكد أنه سيجري تعبئة هذه الشواغر، وفقا للتعليمات الناظمة لعملية التعيين وآليات التنافس المعتمدة لديه.

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