الخدمة المدنية: نرشح 6 أشخاص لكل شاغر

الوكيل الإخباري- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان يقوم بترشيح 6 أشخاص لكل شاغر يُعلن عنه؛ ليتم اختيار الأفضل من بينهم.



وأضاف الناصر، أنّه يتم بعد ذلك اختيار أعلى 3 أشخاص للمقابلة الشخصية لتعبئة الشاغر، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين لم يتم تعيينهم في كشف الديوان لعام 2019 حوالي 10500 مرشح.



ولفت إلى أنّه ليس من المنطق اجبار أية دولة بتعيين ذلك الرقم كونه يعتبر بطالة مقنعة مع الإشارة إلى أنّه سيتم تعيين عدد من المرشحين في كشف الديوان لعام 2019.



وأكد أن الديوان لا يلجأ إلى مخزونه لتعبئة الشواغر ما دام كان هنالك ناجحين بالامتحان التنافسي، متعهدا بعدم تجاوز الديوان على أحقية أي مواطن.



أوضح أن الديوان منذ عام 1998 يطلب خضوع وزارتي التربية والتعليم والصحة للامتحان والمقابلة لتجويد مدخلات العملية التعليمية والتربوية والصحية.



وذكر أنّه سيتم اعتماد الكفايات الوظيفية لمقابلات شواغر وزارة التربية والتعليم كما يجري حاليا في مقابلات شواغر وزارة الصحة.

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