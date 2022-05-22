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الخدمة المدنية يؤجل امتحانا تنافسيا لوظائف بتنظيم الطيران

الأحد، 22-05-2022 04:02 م

الخدمة المدنية يؤجل امتحانا تنافسيا لوظائف بتنظيم الطيران

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الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد، تأجيل موعد الامتحان التنافسي المنوي عقده الخميس، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني للمرشحين على الوظائف المعلن عنها من قبل الهيئة، إلى يوم الاثنين 30 أيار الساعة 11 صباحا في قاعات الامتحانات التنافسية في مبنى الديوان.

وأشار الديوان في بيان اليوم الى أن تأجيل الامتحان التنافسي، جاء استنادا لبلاغ دولة رئيس الوزراء المتضمن تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية أعمالها يوم الخميس 26 أيار، بمناسبة عيد الاستقلال 76 للمملكة.

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