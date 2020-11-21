السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 02:05 م

الخدمة المدنية يبدأ إجراء المقابلات لغايات التعيين

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الوكيل الإخباري - بدأت لجان الموارد البشرية المشكلة من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، اليوم السبت، وبالتنسيق مع معهد الإدارة وجامعتي اليرموك ومؤتة بإجراء المقابلات الشخصية على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة للمرشحين للتعيين على تخصص دبلوم تمريض "ممرض قانوني، ممرض مشارك".

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وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن المقابلات بدأت اليوم السبت وتستمر حتى 26 تشرين الثاني الجاري للذين اجتازوا الامتحانات التنافسية يوم الأربعاء الماضي، بعد استخراج نتائج الامتحانات، وتحديد أسماء الأشخاص المستحقين للترشيح من اجل المقابلات الشخصية لتعبئة الشواغر المتوفرة.


وبين أن جميع كوادر الديوان تعمل خلال ساعات الدوام الرسمي والعطل لاستكمال تعبئة هذه الشواغر بالسرعة الممكنة، خاصة ان إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين سيكون بالتوازي مع عقد الامتحانات التنافسية لبقية التخصصات المطلوبة من قبل وزارة الصحة، وسط ظروف استثنائية تتطلب مجهودا كبيرا ومضاعفا في التخطيط والتنظيم، وذلك استجابة للوضع الوبائي والجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.


وأضاف أن دعوة المرشحين الذين اجتازوا الامتحانات التنافسية للمقابلات الشخصية سيكون وفقا للأحقية التنافسية على مستوى الأقاليم، مبينا أن الديوان نشر الخميس الماضي أسماء المدعوين للامتحانات التنافسية ضمن تخصصات بكالوريوس أشعة، وبكالوريوس مختبرات، ودبلوم احصاء وسجل طبي، وبكالوريوس إدارة مستشفيات، ودبلوم تعقيم، ودبلوم تخدير وانعاش، وبكالوريوس صيدلة، وبكالوريوس صحة عامة، ودبلوم لوازم ومستودعات، ودبلوم صيدلة؛ استكمالاً للاحتياجات الوظيفية التي حددتها وزارة الصحة.


وأشار إلى أن الديوان بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة اختتم يوم الخميس الماضي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء لجان المقابلات الشخصية التي ستجري المقابلات المؤتمتة بناء على الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي بنجاح. 

 


 




 

 


 

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