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الأربعاء، 16-03-2022 02:58 م

الخدمة المدنية يشارك بحوارية لتوعية الطلبة حول اختيار التخصصات

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الوكيل الإخباري - شارك ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، في لقاء حواري عقد في مدرسة الكمالية الثانوية للبنات، لتوعية الطالبات حول اختيار التخصصات وواقع سوق العمل، بهدف تفعيل الدور المجتمعي للديوان في نشر المعرفة والتوعية بواقع العرض والطلب على التخصصات.

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وشارك في الحوارية رئيس قسم الدراسات والإحصاء في ديوان الخدمة المدنية أمجد نمورة، والباحثة آلاء القضاة، كممثلين عن ديوان الخدمة، حيث استهدف اللقاء توعية طالبات الصف الثاني ثانوي "التوجيهي" بكيفية اختيار التخصصات وواقع العرض والطلب عليها وتشجيعهن على اختيار التخصصات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل، خصوصا تخصصات المستقبل مع إيلاء التخصصات (التطبيقية والتقنية) الاهتمام الأكبر.


وعرض فريق الديوان للجهود المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ وحدة التنسيق والقبول وديوان الخدمة المدنية التي مكنت الطالب من سهولة التعرف على واقع حال التخصصات التي يرغب باختيارها (مطلوبة، مشبعة، راكدة) بمجرد ملء نموذج القبول الموحد المؤتمت.


وتناول اللقاء العديد من المحاور أهمها التعريف بدور ومهام الديوان، وواقع سوق العمل ومحدودية الفرص في القطاع العام، ومفهوم الريادة وأهميتها كسبيل نحو تجاوز التحديات التي تواجه الخريجين.


 




 

 


 

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