الخدمة المدنية يصمم نظاما إلكترونيا للرقابة الداخلية

الوكيل الإخباري - صمم ديوان الخدمة المدنية نظاماً الكترونياً مطوراً لعمل وحدة الرقابة الداخلية، يسهم بزيادة دقة البيانات، وأمن المعلومات.

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وقال رئيس الديوان سامح الناصر إن فكرة بناء النظام وتصميمه، جاءت بمبادرة من مدير وحدة الرقابة الداخلية في الديوان غسان النسور، موضحا ان النظام مصمم وفقا لأفضل الممارسات العملية والأدلة الارشادية الصادرة عن وزارة المالية والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، الامر الذي يتماشى مع أهداف خطة الديوان الاستراتيجية في ديمومة تطوير اجراءات العمل وتحسين جودتها ودرجة شفافيتها.



واشار إلى ان الديوان وبعد التنسيق مع الجهات المعنية مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية، سيقوم بتشغيل هذا النظام في دوائر ومؤسسات اخرى بهدف تعميم الفائدة.



وأكد الناصر اهمية قيام جميع دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية بتعزيز ثقافة التميز وتشجيع الموظفين على الابتكار والانتقال من النمطية في العمل العام للابداع والتطوير، وبما ينسجم والرؤى الملكية في الارتقاء بسوية الأداء الحكومي، مشددا على الدور الكبير للمسؤولين المباشرين في الوحدات التنظيمية للدوائر في دعم وتحفيز الموظفين المتميزين، سيما فيما يتعلق برفع كفاءة العمل والانجاز وتحسين نوعية الخدمة.



من جهته، اشار صاحب المبادرة غسان النسور، الى ان هذه المبادرة اسهمت بزيادة دقة البيانات بشكل كبير وتحسين مستوى أمن البيانات، وتقليص الوقت المستخدم في اجراء العمليات ورفع كفاءتها، والاعتماد عليها كمصدر لتوثيق العمليات.



ولفت الى أن النظام يعزز التعاون بين موظفي الوحدة من خلال مشاركة البيانات، حيث يعتمد العاملون وفقا لهذا النظام على قاعدة بيانات موحدة، مبينا ان الفكرة تقوم على انشاء نظام حاسوبي متكامل يلبي الاحتياجات والممارسات العملية في الاعمال الخاصة بالرقابة الداخلية للدوائر الحكومية.

