الخدمة المدنية يطلـق الكشف التنافسـي اليوم

الوكيل الإخباري - يعلن ديوان الخدمة المدنية صباح اليوم السبت، رسميا عن اطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2021.

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وسيتم اعتماده في التعيين على شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام الحالي والموظفين الإداريين والفنيين بالجامعات والمستشفيات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

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