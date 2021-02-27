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السبت، 27-02-2021 09:21 ص

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الخدمة المدنية يطلـق الكشف التنافسـي اليوم

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ديوان الخدمة المدنية


الوكيل الإخباري - يعلن ديوان الخدمة المدنية صباح اليوم السبت، رسميا عن اطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2021.

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وسيتم اعتماده في التعيين على شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام الحالي والموظفين الإداريين والفنيين بالجامعات والمستشفيات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

 

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