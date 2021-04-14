الخدمة المدنية يعمم على الموظفين المنح الدراسية لكلية الدفاع الوطني



الوكيل الاخباري -

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عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، 33 منحة دراسية لموظفي الخدمة المدنية في برنامج كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للحصول على درجة الماجستير من جامعة مؤتة.ويعقد البرنامج خلال الفترة من 2021/6/13 إلى 2022/6/9 في الكلية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.وقال رئيس الديوان سامح الناصر إن التعميم طلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية تزويده بأسماء ثلاثة مرشحين فقط ضمن الشروط الواردة في التعميم أو الاعتذار عن الترشيح قبل نهاية دوام يوم الأربعاء 28 نيسان الجاري، ولن يقبل أي ترشيح مخالف للشروط والموعد المحدد، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 14 منحة في استراتيجيات في مواجهة التطرف والارهاب و19 منحة في الإدارة والدراسات الاستراتيجية.